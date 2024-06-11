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10:43, 11 июня 2024Из жизни

110-летняя женщина рассказала о секретах долголетия

Старейшая женщина Австралии назвала активный образ жизни своим секретом

Фото: PxHere

Старейшая женщина Австралии поделилась секретами долгой жизни. С ней побеседовали журналисты ABC.

Лорна Хенстридж отметила свой 110-й день рождения и стала старейшей женщиной и вторым самым старым человеком в стране после 110-летнего Кена Уикса, который отпраздновал юбилей в прошлом октябре.

Женщина призналась, что не знает, что привело ее к столь долгой жизни, но назвала ежедневные тренировки и активный образ жизни одной из причин своего долголетия. «Я просто продолжаю продолжать. Мне всегда нравились физические упражнения, свежий воздух, люди и постоянная активность», — сказала Хенстридж.

Долгожительница родилась в Аделаиде 6 июня 1914 года и провела ранние годы на ферме у родителей. Когда она пошла в школу, ее отец возил ее на вокзал на лошади. Она познакомилась с будущим мужем, когда работала в библиотеке для солдат во время Второй мировой войны, и они поженились в январе 1945 года. Они оба любили гольф, и Хенстридж более 30 лет проработала секретарем гольф-клуба города Кит.

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Хенстридж переехала из Кита в дом престарелых лишь пять лет назад. Она каждый день гуляет по саду и коридорам, а также тренирует ноги у себя в комнате. Долгожительница разгадывает кроссворды, читает и гуляет три раза в неделю с 77-летней дочерью.

У Хенстридж также есть сын, еще одна дочь, семь внуков и восемь правнуков.

Ранее общественный деятель, педагог и предпринимательница Дебора Секели, которой недавно исполнилось 102 года, раскрыла секрет долголетия. Она рассказала, что поддерживает себя в тонусе с помощью ежедневной ходьбы. По ее словам, она не может лечь спать, если не пройдет хотя бы милю.

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      Антонина Черташ
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