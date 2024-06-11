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01:01, 11 июня 2024Ценности

45-летняя Николь Шерзингер показала новые фото в бикини

45-летняя певица Николь Шерзингер показала новые фото в бикини

Фото: @nicolescherzinger

Экс-участница группы The Pussycat Dolls, американская певица Николь Шерзингер поделилась новыми фото с отпуска. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 45-летняя знаменитость показала стройную фигуру в бикини белого цвета, включающее бюстгальтер с узлом посередине и плавки с низкой посадкой. Также можно заметить, что на лице исполнительницы отсутствует макияж, а волосы распущены.

Публикация артистки набрала более 62 тысяч лайков и 499 комментариев.

В апреле американская певица, продюсер и наставник вокального шоу The Voice Гвен Стефани снялась в откровенном наряде для журнала Nylon. Тогда 54-летняя исполнительница предстала перед камерами в кремовом комбинезоне с имитацией голого тела, расшитом прозрачными пайетками.

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      Мария Винар
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