54-летняя Гвен Стефани снялась в наряде с имитацией голого тела для журнала

Певица Гвен Стефани снялась в комбинезоне с имитацией голого тела для журнала

Американская певица, продюсер и наставник вокального шоу The Voice Гвен Стефани снялась в откровенном наряде для журнала Nylon. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания.

На размещенных кадрах 54-летняя исполнительница предстала в кремовом комбинезоне с имитацией голого тела, расшитом прозрачными пайетками. Наряд был декорирован перьями в области груди, руки щиколоток. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру.

Помимо этого, знаменитость также примерила черный кожаный костюм с шипами, состоящий из кожаной юбки с глубоким вырезом до бедер и укороченного жакета. Кроме того, певица надела прозрачный лонгслив и черные капроновые колготки.

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