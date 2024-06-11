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21:18, 11 июня 2024Мир

Байден поедет поддержать сына после конференции по безопасному обороту оружия

Байден поедет в Делавэр к сыну после конференции по безопасному обороту оружия
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Джо Байден поедет в Делавэр, чтобы поддержать сына Хантера, которого признали виновным в незаконном хранении оружия. По стечению обстоятельств глава государства до этого выступит в Вашингтоне на конференции по безопасному обороту оружия, отмечает РИА Новости.

По уточненному расписанию, как только американский лидер закончит лекцию для всей нации, он срочно вылетит к сыну, которого обвинили в нарушениях как раз по теме указанного мероприятия.

Ранее Байден заявил, что гордится своим сыном Хантером, несмотря на вынесенное ему обвинение.

11 июня присяжные вынесли вердикт по делу сына президента США Хантера Байдена и признали его виновным в уголовных преступлениях, связных с нарушениями при покупке оружия.

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      Марина Совина
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