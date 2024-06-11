Блогерша Лерчек похвасталась фигурой на видео из спортзала

Блогерша Лерчек похвасталась фигурой в фитнес-костюме на видео из спортзала

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, похвасталась фигурой в новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

31-летняя инфлюэнсерша разместила из спортзала ролик, в котором продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса. Кроме того, звезда крупным планом показала ягодицы. При этом она надела фитнес-костюм бежевого оттенка, состоящий из леггинсов и топа на тонких бретелях.

«Для тех, кто думает, что это фотошоп. Это всего лишь система упражнений и питание. Причем, питание, намного важнее. Плюс сон», — подписала она.

Ранее в июне Лерчек смутила фанатов деталью на снимке в рваном боди. Знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позировала в упомянутом изделии белого цвета и бежевых босоножках на шпильке. При этом волосы инфлюэнсера были заплетены в косу и убраны от лица.