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11:32, 11 июня 2024Россия

Боец СВО отбился от мигрантов с криком «я защищал Родину» и попал на видео

В Казани участник СВО отбился от напавших на него мигрантов

В Казани участник специальной военной операции (СВО) отбился от напавших на него мигрантов и попал на видео. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На кадрах мужчина эмоционально отчитывает иностранцев. «Я защищал Родину, а вы меня ногами пинаете, [гомосексуалисты]», — говорит он и сам бьет одного из мигрантов.

По данным канала, поводом для конфликта стало то, что иностранцы подрезали машину бойца, а затем напали на него, вооружившись резиновой дубинкой. В ответ на это участник СВО, который управлял автомобилем пьяным, достал тесак и начал дырявить им машину оппонентов. Мигранты написали на россиянина заявление, военнослужащий обращаться в правоохранительные органы не стал.

Ранее в Москве таксист высадил участников СВО после слов о теракте в «Крокус Сити Холле». Было возбуждено уголовное дело. Позже МИД Киргизии, гражданином которой является таксист, заявило о прекращении уголовного дела. Позже адвокат опроверг эти сведения.

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      Алан Босиков
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