Дело высадившего участников СВО таксиста прекратили после ноты МИД Киргизии

МИД Киргизии сообщил о прекращении дела высадившего участников СВО таксиста

Уголовное дело киргизского таксиста, высадившего участников специальной военной операции (СВО) в Москве, было прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом заявил МИД Киргизии на своем сайте.

«На основании обращения данного гражданина Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации заявителю была оказана необходимая консульско-правовая помощь. (...) В результате, в связи с отсутствием состава преступления, уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено» — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Кроме того, МИД сообщил, что посольство Киргизии в Москве направило официальную ноту в адрес Министерства иностранных дел России с просьбой об объективном рассмотрении дела в отношении данного гражданина. После этого стало известно о прекращении дела.

В понедельник, 3 июня, В Москве таксист-мигрант высадил участников СВО, после того, как они начали обсуждать теракт в «Крокус Сити Холле». Как рассказали военные, мужчина потребовал их покинуть машину, а когда они отказались это делать, выбежал на проезжую часть и позвал на помощь двух других таксистов.