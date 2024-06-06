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22:30, 6 июня 2024Силовые структуры

Адвокат заявил о продолжении дела высадившего бойцов СВО таксиста

Адвокат Токтосунов: дело высадившего бойцов СВО таксиста не прекращено

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Уголовное дело в отношении таксиста Аипбека Латипова, высадившего на МКАД бойцов специальной военной операции (СВО), не прекращено. Об этом ИА «Регнум» заявил адвокат Латипова Эрланбек Токтосунов.

По его словам, он общался со следователем, и тот запросил характеризующие материалы на подзащитного. «Расследование дела продолжается», — резюмировал он.

Источник информагентства подтвердил, что поступившая из МИД Киргизии информация о прекращении дела ошибочна. По его информации, речь идет лишь о невозбуждении нового уголовного дела по еще одной статье УК.

Ранее МИД Киргизии на своем сайте сообщил, что уголовное дело в отношении киргизского таксиста Латипова, высадившего участников СВО в Москве, было прекращено. Дипломаты утверждали, что посольство Киргизии в Москве направило официальную ноту в адрес МИД России с просьбой об объективном рассмотрении, после чего стало известно о прекращении дела за отсутствием состава преступления.

Инцидент, ставший поводом для расследования, произошел 3 июня. Таксист-мигрант высадил участников СВО, после того, как они начали обсуждать теракт в «Крокус Сити Холле». Как рассказали военные, мужчина потребовал их покинуть машину, а когда они отказались это делать, выбежал на проезжую часть и позвал на помощь двух других таксистов. Позднее делом заинтересовался председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

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      Марина Совина
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