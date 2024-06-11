Девушка обнаружила у возлюбленного жену и ребенка и задалась вопросом

Девушка обратилась за советом на женский форум Mumsnet's Relationships, когда после двух месяцев отношений внезапно обнаружила, что у ее партнера есть жена и ребенок. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам девушки, в основном они с мужчиной встречались в будние дни по вечерам, когда он бывал в ее районе. «Он был весьма уклончив в некоторых вещах, например отказывался назвать мне свою фамилию и никогда не писал сообщений и не отвечал на выходных. Вчера вечером я стиснула зубы и спросила его, есть ли у него девушка, и он ответил: "Не совсем"», — поделилась историей она.

После этого автор поста нашла страницу мужчины в социальных сетях и узнала правду о семейном положении. «Должна ли я обвинить его в том, что он солгал мне? Или просто заблокировать его и двигаться дальше?» — задалась вопросом она.

В ответ пользовательницы форума единодушно рекомендовали заблокировать мужчину, не терпеть плохое отношение к себе и впредь с подозрением относиться к людям, скрывающим свою фамилию.

Ранее 30-летняя женщина призналась, что отсутствие у ее мужа обычной гигиенической привычки поставило под вопрос весь брак пары. Она призналась, что ей приходится умолять супруга почистить зубы.