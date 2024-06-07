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19:27, 7 июня 2024Забота о себе

Отсутствие гигиенической привычки у мужчины поставило под вопрос его брак

Фото: PxHere

30-летняя женщина призналась, что отсутствие у ее мужа обычной гигиенической привычки поставило под вопрос весь брак пары. Своей историей она поделилась на Reddit.

Женщина начала с того, что муж удивил ее своей беспомощностью когда она восстанавливалась после операции на брюшной полости. «Он не работал, ему просто нужно было позаботиться о нашем малыше и обо мне — мне почти не требовалась помощь. А он заявил, что был перегружен», — призналась она. Женщина добавила, что муж не предлагал ей помощь в том, чтобы подняться с постели, только приносил еду. «Мне нужны были позитивные слова и, возможно, какие-то случайные добрые поступки. Я о них прошу, но ничего не происходит», — пожаловалась жена,

Она отметила, что страсть в их отношениях угасла до операции. Последней каплей стало то, что ей приходится умолять супруга почистить зубы. Жена задумалась, не ожидает ли она слишком многого. «Он просто этого не делает. Я думаю, что это отвратительно, но не хочу его обижать. Я также сохраняю хорошую форму и веду активный образ жизни, а он хочет только сидеть на диване и смотреть в телефон», — заключила она.

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В комментариях женщину активно поддержали — пользователи форума назвали мужа ленивым и неряшливым. Один из комментаторов написал: «Когда вы спрашиваете: "Не ожидаю ли я от него слишком многого?", вы говорите об элементарной человеческой гигиене и о том, чтобы сделать минимум для любимой женщины в трудную минуту? Если так, то нет, это не слишком много».

Ранее эксперт по отношениям Колин Нолан призвала не путать страсть с эмоциональными качелями и ненадежностью. Такой жесткий совет она дала женщине, пожаловавшейся на недостаток волнительных моментов в счастливом браке.

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      Александра Лисица
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