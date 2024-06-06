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07:00, 6 июня 2024Забота о себе

Женщина получила жесткий ответ после жалобы на недостаток страсти в браке

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по отношениям Колин Нолан призвала не путать страсть с эмоциональными качелями и ненадежностью. Такой жесткий совет она дала женщине, пожаловавшейся на недостаток волнительных моментов в счастливом браке, пишет Daily Mirror.

За помощью к Нолан обратилась 38-летняя женщина, которая пожаловалась, что ее надежный и в целом счастливый брак кажется ей пресным. Она призналась, что вышла замуж вскоре после окончания страстного и эмоционального романа с ненадежным партнером. «Мои биологические часы тикали, я считала, что он — это шанс построить семью с кем-то, на кого можно рассчитывать», — рассказала автор письма.

Женщина подчеркнула, что любила мужа, когда выходила замуж, и любит до сих пор, но спустя семь лет и после рождения двоих детей семейная жизнь стала казаться ей скучной и обыденной. «Я не могу избавиться от мысли, какой бы стала моя жизнь, если бы я была со своим бывшим или с кем-то еще. Я чувствую себя очень виноватой из-за этого», — призналась читательница.

В ответ на письмо Колин заявила, что, если бы автор письма осталась с бывшим возлюбленным, сегодня она была бы измотана стрессом, драмами и постоянной неизвестностью, стала бы нерешительной и неуверенной в себе, к тому же у нее не было бы ее детей. «Забудьте о нем. Вы поняли, что он вам не подходит и что не стоит заводить с ним семью. Конец истории», — дала совет коуч.

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Эксперт указала, что нельзя путать страсть и эмоциональные качели. По ее словам, к последнему можно привыкнуть и даже начать зависеть от постоянной драмы, но назвать такие отношения здоровыми нельзя. Нолан подчеркнула, что в нормальном браке приходится трудиться, чтобы поддерживать страсть, романтику и волнение. «Если ты любишь его, то почему бы не вложить всю свою энергию в возрождение романтики и посмотреть, к чему это приведет? Поговори с ним, чего бы ты хотела от отношений», — подытожила Колин.

Ранее Нолан дала совет паре, встревоженной отсутствием секса, но, несмотря на это, счастливой. По мнению эксперта, предпринимать действия нужно лишь в том случае, если в кто-то в паре не доволен сложившейся ситуацией.

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      Алиса Дмитриева
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