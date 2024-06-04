Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:05, 4 июня 2024Забота о себе

Не занимающейся сексом счастливой и встревоженной паре дали совет

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по отношениям Колин Нолан дала совет паре, встревоженной отсутствием секса в своей жизни, но, несмотря на это, счастливой. Письмо 48-летней читательницы и ответ на него опубликовало издание Mirror.

По словам автора письма, ее муж — ее ровесник. Вместе они прошли через трудности, сплотившие их, и стали настоящими друзьями. Однако в последнюю пару лет они не занимаются сексом и чувствуют себя неловко из-за этого. «Мы оба счастливы в браке, просто теперь все так. Он поглощен работой, я слишком занята, но мы все еще обнимаемся и показываем друг другу свою привязанность. Не могу при этом отделаться от мысли, что у нас проблемы, что секс должен быть», — написала женщина. Она отметила, что они с мужем слишком молоды, чтобы полностью отказываться от секса, и добавила, что в жизни их друзей-ровесников присутствует интим.

В ответ Нолан отметила, что брак вполне жизнеспособен, если с отсутствием секса согласны оба партнера, и проблемы могут возникнуть только если кому-то из партнеров все-таки захочется такой близости. «Вам обоим нужно признать, что вы больше не занимаетесь сексом (сейчас вы оба, полагаете, делаете вид, что все как обычно) и поговорить об этом. Узнайте, что он на самом деле чувствует, потому что сейчас это всего лишь догадки», — посоветовала специалистка.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Она обратила внимание на то, что пары, долго живущие вместе, часто подолгу обходятся без секса, а потом их интимная жизнь возобновляется. «Лучше всего уехать на ночь или на выходные и поговорить об этом. Я думаю, вам нужно восстановить связь на более глубоком уровне», — пожелала супругам удачи эксперт.

Ранее Нолан дала совет женщинам, столкнувшимся с тотальным контролем со стороны партнера. Она призвала как можно быстрее расставаться с таким человеком.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Французский политик потребовал от Запада прекратить поддержку Украины. Что ужаснуло лидера «Патриотов»?

      Участник российского экстремального шоу рассказал о травме пениса

      Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

      Пропавший муж Блиновской вернулся в свою воинскую часть в Донецке

      Россиянка побывала в популярном городе США и назвала его большой деревней

      В России предложили альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

      СК раскрыл подробности поджога российского храма

      Россиянин проехался автостопом по Вьетнаму и сравнил его с Россией

      Мужчина рассказал о потере девственности с женщиной старше его на 37 лет

      В еще одной стране ЕС призвали разрешить Украине атаковать территорию России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше