Додик высказался о заморозке российский активов в Республике Сербской

Президент Додик: Республика Сербская не собирается замораживать активы РФ

Республика Сербская не собирается замораживать российские активы. Об этом заявил глава государства Милорад Додик в интервью «Известиям».

«На территории Республики Сербской находится почти 90 процентов всех активов России и только небольшая часть — в остальной федерации», — заявил политик.

Додик заявил, что Республика Сербская не планирует замораживать российские активы и никогда не поддержит такую инициативу.

Ранее Додик назвал президента России Владимира Путина национальным достоянием РФ и всего русского народа. Он также посчитал, что Путин — национальный государственный ресурс России, так как «стоит во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».

10 июня CNN сообщал, что среди стран «Большой семерки» (G7) до сих пор нет консенсуса по выделению Украине 50 миллиардов долларов помощи с использованием прибыли от замороженных активов России.