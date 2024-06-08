Додик назвал Путина национальным достоянием России

Додик: Путин — национальное достояние России и всего русского народа

Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал Владимира Путина национальным достоянием России и всего русского народа. Его слова, сказанные в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), приводит ТАСС.

Додик также посчитал, что Путин — национальный государственный ресурс России, так как «стоит во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».

Глава балканской республики также пожалел, что все его встречи с Путиным носят лишь официальный характер. «Но если мы говорим о наших взаимоотношениях, в общем и целом их характеризуют абсолютное взаимопонимание, поддержка и симпатия», — добавил он.

Также Додик на ПМЭФ заявил, что у представителей Запада был план разделить Россию на пять отдельных частей по примеру Югославии, но у них ничего не вышло.

