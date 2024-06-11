Главком ВМФ подтвердил передачу «Ставрополя» Балтфлоту

Главком ВМФ: МРК «Ставрополь» проекта 21631 передадут Балтфлоту

Малый ракетный корабль (МРК) «Ставрополь» проекта 21631 войдет в состав Балтийского флота. Передачу корабля подтвердил главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев, передает ТАСС.

«12-й корабль в серии МРК "Ставрополь" войдет в состав Балтийского флота, он будет решать задачи обеспечения безопасности на наших западных рубежах, а если потребуется — и в других районах Мирового океана», — сказал он на церемонии спуска корабля на воду.

МРК проекта 21631 «Буян-М» предназначены для защиты экономической зоны государства во внутренних морских бассейнах. В арсенал кораблей входит артиллерийская установка А-190 калибра 100 миллиметров, зенитная установка АК-630М-2 «Дуэт» с двумя шестиствольными орудиями, пулеметы и зенитные ракеты «Гибка-Р». МРК оборудованы установкой вертикального пуска 3С14, которая вмещает восемь ракет «Калибр».

Ранее источники «Известий» сообщали, что «Ставрополь», который спустили на воду на Зеленодольском судостроительном заводе, отправят на Балтийский флот.