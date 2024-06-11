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11:32, 11 июня 2024Мир

ХАМАС заявило о согласии с резолюцией ООН о прекращении огня

Представитель ХАМАС: движение согласно с резолюцией ООН о прекращении огня

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС выразило согласие с резолюцией ООН о прекращении огня и готовность к переговорам. Об этом заявил представитель движения Сами Абу Зухри, передает Reuters.

«ХАМАС принимает резолюцию Совета безопасности ООН относительно прекращения огня, вывода израильских войск и обмена заложников на задержанных Израилем», — сообщил представитель.

Он добавил, что США «предстоит настоящее испытание», заключающееся в выполнении своих обязательств по обеспечению соблюдения Израилем этой резолюции.

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      Дарья Устьянцева
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