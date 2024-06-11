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14:53, 11 июня 2024Интернет и СМИ

Информация об эвакуации семей российских военных из Крыма оказалась фейком

Сообщение об эвакуации семей российских военных из Крыма оказалось фейком

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Информация об эвакуации семей российских военных из Крыма оказалась фейком.

Радикальная группировка из Украины «Атеш» (признана в России террористической) опубликовала в Telegram сообщение о том, что семьи российских военнослужащих эвакуируют из Крыма в Южный военный округ, что говорит о планах Вооруженных сил (ВС) России сосредоточиться на обороне Белгорода и оставить Крым на произвол судьбы.

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В действительности главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сам заявлял, что российская армия атакует сразу на четырех направлениях и полностью владеет ситуацией на фронте.

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась для украинских войск на харьковском, купянском, кураховском и покровском направлениях. Главком ВСУ также жаловался на активные боевые действия в районе Часова Яра и в Волчанске.

Первый зампредседателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов говорил, что подпольное движение «Атеш», которое распространяет данную информацию, было создано украинским ЦИПсО для создания фейков про конфликт между людьми разных национальностей в Крыму.

От лица этого движения уже неоднократно распространялись фейки. Так, например, в июне организация сообщила о попытках России якобы спрятать средства противовоздушной обороны (ПВО) от «крымских партизан».

В 2023 году сообщалось об эпидемии холеры в Крыму и Херсонской области. Тогда региональный Минздрав назвал информацию недостоверной.

Сообщение о планах ВС России сосредоточиться на обороне Белгорода и оставить Крым на произвол судьбы не получило распространения в российских СМИ. Ложную информацию публикуют украинские СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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