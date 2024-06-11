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16:46, 11 июня 2024Экономика

Китайцы задумались о покупке российских северных оленей

«Агроэксперт»: Китай заинтересовался импортом северных оленей из России

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Импорт российских северных оленей заинтересовал китайскую сторону. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает «Агроэксперт».

Информацией для раздумий и оценки риска таких поставок китайских коллег до июля 2024 года снабдит Россельхознадзор.

Тем временем Россия с января по апрель уже почти в 20 раз нарастила поставки зерна в КНР. За четыре месяца импорт российской пшеницы на китайский рынок достиг 96,6 тысячи тонн. Суммарно поставки оцениваются в 25,2 миллиона долларов.

Кроме того, в I квартале 2024 года Китай в 4,5 раза увеличил объемы закупок российского мороженого и стал в итоге главным импортером этого лакомства. За первые три месяца Китай приобрел его на 1,1 миллиона долларов.

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      Кирилл Луцюк
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