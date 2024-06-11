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14:59, 11 июня 2024Бывший СССР

Лавров сравнил выделяемые Киеву Западом деньги на оружие и устойчивое развитие

Лавров: деньги, выделяемые Западом Киеву, контрастируют с суммами на развитие

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сравнил выделяемые Западом деньги Украине на оружие и на устойчивое развитие, передает ТАСС.

«Отмечался крайне незначительный объем финансирования, которое доноры выделяют на цели развития. Цифры, которые имеются в виду, резко контрастируют с выделением сотен миллиардов долларов и евро киевскому режиму для продолжения войны против Российской Федерации», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров стран БРИКС.

Он добавил, что Запад долгие годы готовил Украину для войны и пытается победить Россию на поле боя.

Ранее Ларов заявил, что мирная конференция по Украине является ни чем иным, как «междусобойчиком», на котором будет обсуждаться «никчемная и тупиковая» формула мира президента Владимира Зеленского.

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      Валентин Карант
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