Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании стран

Илон Маск предложил проверить участие Хантера Байдена в коррумпировании стран

Американский предприниматель Илон Маск предложил проверить участие сына президента США Хантера Байдена в коррумпировании иностранных государств. Об этом миллиардер написал в социальной сети X.

«Чем он занят в личное время не влияет на общество. Но он [Хантер Байден] может быть вовлечен в коррумпирование других стран и это заслуживает тщательного разбирательства», — заявил бизнесмен в комментарии под постом о суде по делу против Хантера Байдена о нарушениях хранения оружия.

Ранее сына американского лидера уличили в отправке своим наркодилерам фото кокаина. Спецагент ФБР, который занимался расследованием дела, нашел соответствующие сообщения в его телефоне.

В мае сообщалось, что Хантер Байден подал апелляции с требованием снять с него федеральное обвинение в хранении оружия.