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19:23, 11 июня 2024Силовые структуры

Московский суд вынес приговор пятерым участникам «билетной мафии»

Суд в Москве дал от 8,5 до 14 лет колонии участникам «билетной мафии»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы огласил приговор в отношении организатора так называемой билетной мафии Ярослава Сумбаева и четырех ее участников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Сумбаева признали виновным по части 1 статьи 210 («Создание преступного сообщества») УК РФ, приговорив к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Его соучастники — Михаил Никонов, Владимир Четырев, Глеб Черепанов и Евгений Махов — получили от 8,5 до 10,5 года лишения свободы по делу об участии в преступном сообществе. При этом гражданские иски потерпевших были оставлены без рассмотрения.

Как уточняет РИА Новости, все пятеро подсудимых входили в банду, которая незаконно взламывала серверы продажи железнодорожных билетов, а затем оформляла их на соучастников и сдавала обратно в кассы. Всего таким образом злоумышленники, орудовавшие в нескольких регионах России, похитили около 17 миллионов рублей.

Организатор преступного сообщества Сумбаев также является фигурантом дела о расправе над следователем Евгенией Шишкиной, которая вела дело о махинациях с билетами. В женщину стреляли 10 октября 2018 года возле ее дома в подмосковном поселке Архангельское. По предварительным данным, Ярослав является заказчиком — как полагает следствие, именно он нашел исполнителей преступления через даркнет.

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      Олеся Мицкевич
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