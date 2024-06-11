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03:30, 11 июня 2024Из жизни

Москвич залил цементом собственный пенис и оказался в ловушке

Фото: DedMityay / Shutterstock / Fotodom

Житель Москвы решил сделать скульптуру в виде своего пениса и залил его цементом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

22-летний москвич зацементировал половой орган, потому что таким образом надеялся сделать реалистичный слепок. После того как цемент засох, парень понял, что не может вытащить оттуда пенис. Он попытался отмочить цемент водой, но ни это, ни другие способы не помогли. Ему пришлось вызвать бригаду скорой. Медики смогли помочь москвичу освободить член из плена.

«Юноша заявил врачам, что хотел сделать скульптуру своего пениса из глины, но случайно перепутал составы и взял цемент. Парень понял, что его половой орган оказался в ловушке, только когда цемент почти застыл», — рассказал собеседник РЕН ТВ.

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      Алиса Дмитриева
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