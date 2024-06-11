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20:04, 11 июня 2024Путешествия

На курортах Европы ввели запрет на алкоголь из-за занимающихся сексом туристов

Фото: Olha Tatdot / Unsplash

На Балеарских островах ввели запрет на продажу алкоголя после 20:30 вечера из-за туристов, которые занимаются сексом на улице и нарушают законы. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что власти популярных курортов Европы также ужесточили правила употребления алкоголя на улице и уже начали штрафовать за это людей. Такие изменения стали результатом многодневных протестов местных жителей против туристов, которые «портят репутацию островов».

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Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать с Канарских островов Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовых ограничений. Отдыхающих обидело, что по новым правилам Евросоюза они могут находиться на островах Европы не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.

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      Марк Успенский
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