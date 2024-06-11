Над российским регионом сбили четвертый за день беспилотник

Четвертый за день беспилотник сбили над Белгородской областью

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Беспилотник стал четвертым, уничтоженным в небе над этим регионом с начала дня.

Очередной дрон самолетного типа был сбит около 14:20 мск средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях на земле в военном ведомстве не сообщили.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 10 июня три человека пострадали от атак Вооруженных сил Украины. В тот же день трое бойцов территориальной обороны и один сотрудник телеканала «Россия 24» подорвались на мине. Журналиста доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочными ранениями.