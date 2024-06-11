Над российским регионом сбили четвертый за день беспилотник

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.
Беспилотник стал четвертым, уничтоженным в небе над этим регионом с начала дня.
Очередной дрон самолетного типа был сбит около 14:20 мск средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях на земле в военном ведомстве не сообщили.
Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 10 июня три человека пострадали от атак Вооруженных сил Украины. В тот же день трое бойцов территориальной обороны и один сотрудник телеканала «Россия 24» подорвались на мине. Журналиста доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочными ранениями.