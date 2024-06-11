Назначен новый командующий силами беспилотных систем ВСУ

МО Украины назначило Сухаревского командующим силами беспилотных систем ВСУ

Министерство обороны (МО) Украины назначило полковника Вадима Сухаревского командующим силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, заявление которого приводит РИА Новости.

Отмечается, что Сухаревский назначен на свой пост указом министра обороны страны Рустема Умерова от 10 июня 2024 года.

О создании нового вида войск на Украине было объявлено 6 февраля этого года. Его целью стала систематизация работы с беспилотниками, составление необходимых программ и обучение специалистов.

В свою очередь, Сухаревский известен тем, что что в 2014 году совершил «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе: он нарушил приказ не открывать огонь против вооруженного отряда.