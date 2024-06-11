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00:45, 11 июня 2024Бывший СССР

Назначен новый командующий силами беспилотных систем ВСУ

МО Украины назначило Сухаревского командующим силами беспилотных систем ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Министерство обороны (МО) Украины назначило полковника Вадима Сухаревского командующим силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, заявление которого приводит РИА Новости.

Отмечается, что Сухаревский назначен на свой пост указом министра обороны страны Рустема Умерова от 10 июня 2024 года.

О создании нового вида войск на Украине было объявлено 6 февраля этого года. Его целью стала систематизация работы с беспилотниками, составление необходимых программ и обучение специалистов.

В свою очередь, Сухаревский известен тем, что что в 2014 году совершил «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе: он нарушил приказ не открывать огонь против вооруженного отряда.

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      Евгений Силаев
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