Названы особенности созданного для Минобороны российского тяжелого квадрокоптера

Квадрокоптер Х-89 с защитой от помех связи представлен на выставке HeliRussia-24

Российский квадрокоптер Х-89 представили на выставке HeliRussia-2024, он отличается внушительной грузоподъемностью в 12 килограммов, при том что сам довольно компактный и весит всего 15 килограмм. О других особенностях тяжелого дрона, созданного по заказу Минобороны, рассказал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Беспилотник оснащен каналом связи с защитой от помех и камерой 4К. В дальнейшем технология позволяет интегрировать тепловизор, лазерный целеуказатель и иные оптико-электронные модули.

Тяжелый квадрокоптер может в течение 32 минут летать по маршруту с автоматическими настройками, но в случае необходимости их можно быстро скорректировать. Разработчики работают над интеграцией технического зрения с использованием искусственного интеллекта (ИИ), чтобы расширить круг автономных задач, в частности, боевых, разведывательных и ударных.

Х-89 функционирует при любых погодных условиях, при температуре от -30 до +50 градусов. Основным заказчиком является МО РФ.

Ранее сообщалось, что в зону спецоперации (СВО) отправили российский внедорожник УАЗ с антидроновой защитой. Новинкой стала противоосколочная защита на автомобиле, которая представляет собой накладные композиционные панели на основе титана и сверхвысокомолекулярного полиэтилена.