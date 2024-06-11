Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:03, 11 июня 2024Наука и техника

Названы особенности созданного для Минобороны российского тяжелого квадрокоптера

Квадрокоптер Х-89 с защитой от помех связи представлен на выставке HeliRussia-24
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский квадрокоптер Х-89 представили на выставке HeliRussia-2024, он отличается внушительной грузоподъемностью в 12 килограммов, при том что сам довольно компактный и весит всего 15 килограмм. О других особенностях тяжелого дрона, созданного по заказу Минобороны, рассказал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Беспилотник оснащен каналом связи с защитой от помех и камерой 4К. В дальнейшем технология позволяет интегрировать тепловизор, лазерный целеуказатель и иные оптико-электронные модули.

Тяжелый квадрокоптер может в течение 32 минут летать по маршруту с автоматическими настройками, но в случае необходимости их можно быстро скорректировать. Разработчики работают над интеграцией технического зрения с использованием искусственного интеллекта (ИИ), чтобы расширить круг автономных задач, в частности, боевых, разведывательных и ударных.

Х-89 функционирует при любых погодных условиях, при температуре от -30 до +50 градусов. Основным заказчиком является МО РФ.

Ранее сообщалось, что в зону спецоперации (СВО) отправили российский внедорожник УАЗ с антидроновой защитой. Новинкой стала противоосколочная защита на автомобиле, которая представляет собой накладные композиционные панели на основе титана и сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило о крушении Су-34 в российском регионе. Что известно об авиакатастрофе?

      Названы лидирующие по переработке отходов страны

      Минобороны отчиталось о взятии под контроль пяти опорных пунктов ВСУ

      Москвичей предупредили о грозе и граде

      МИД России назвал договор о сотрудничестве с Ираном стратегическим решением

      Названы особенности созданного для Минобороны российского тяжелого квадрокоптера

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      Врач назвал провоцирующую гайморит распространенную привычку

      Японский политик предупредил о последствиях разрешения ударов по России

      Раскрыты детали заявления по итогам швейцарского саммита

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше