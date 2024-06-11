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04:31, 11 июня 2024Наука и техника

В зону СВО отправили УАЗ с антидроновой защитой

«Калашников»: «НИИ стали» отправило в зону СВО УАЗ с антидроновой защитой

Фото: Амир Исаев / РИА Новости

Предприятие «НИИ стали» (входит в концерн «Калашников») совместно с компанией «Металл Инвест» отправило в зону проведения специальной военной операции (СВО) внедорожник УАЗ с противоосколочной защитой и антидроновым решетчатым экраном. Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что основные потери подобной техники в зоне СВО происходят от FPV-дронов или осколков снарядов и ракет.
«Если противодроновые сетки — это уже стандартное решение, применяемое на многих образцах военной и гражданской техники, то противоосколочная защита на автомобиле УАЗ — новинка. Она представляет собой накладные композиционные панели на основе титана и сверхвысокомолекулярного полиэтилена», — говорится в сообщении.

В концерне подчеркнули, что такое сочетание материалов позволило создать легкую и тонкую структуру с высокой противоосколочной стойкостью, которую можно без труда установить на элементы кузова автомобиля. Защищенный УАЗ передали бойцам безвозмездно.

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В апреле в зоне СВО заметили российский бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» с необычной антидроновой защитой. Машина получила решетчатые экраны для защиты крыши, бортов, передней и задней части машины.

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