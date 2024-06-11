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11:05, 11 июня 2024Силовые структуры

Обвинение потребовало восемь лет для бывшей зампрокурора российского региона

Обвинение запросило 8 лет для экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Гособвинение запросило восемь лет колонии общего режима для обвиняемой в коррупции бывшей заместительницы прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание проходит в Ленинском районном суде Барнаула. Прокурор также требует оштрафовать Кузьменок на 5 миллионов рублей и лишить чина государственного советника юстиции 3-го класса

Женщине вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки»). По данным следствия, она ежемесячно получала деньги за покровительство от совладельца торгового центра «Восток» Дмитрия Башмакова. Общая сумма полученной Кузьменок взятки составляет 2,5 миллиона рублей.

В феврале 2022 года Следственный комитет России возбудил дело против нее и объявил ее в международный розыск, однако летом того же года Кузьменок добровольно приехала в Москву, чтобы сдаться следователям. Задержанная свою вину не признает.

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