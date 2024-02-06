Бывшая зампрокурора российского региона предстала перед судом за коррупцию

В Барнауле начался суд над экс-зампрокурором Новосибирской области Кузьменок

Ленинский районный суд Барнаула приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении обвиняемой в коррупции бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Об этом сообщает «Коммерсант».

Суд огласил обвинительное заключение по делу экс-прокурора, которой вменяется в вину совершение преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки»).

По данным следствия, обвиняемая ежемесячно получала деньги за покровительство от совладельца торгового центра «Восток» Дмитрия Башмакова. Общая сумма полученной Кузьменок взятки составляет 2,5 миллиона рублей.

По информации издания, в феврале 2022 года Следственный комитет России возбудил дело против нее и объявил ее в международный розыск, однако летом того же года Кузьменок добровольно приехала в Москву, чтобы сдаться следователям.

Ранее сообщалось, что задержанная свою вину не признает.