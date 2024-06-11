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17:53, 11 июня 2024Силовые структуры

Оправдательный приговор четверым членам ЧВК «ЕНОТ» обжаловали

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор четверым членам ЧВК «ЕНОТ»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор четверым членам межрегиональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ»). Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, апелляция поступила в суд 6 июня и была зарегистрирована в установленном порядке. Ее рассмотрит 2-й западный окружной военный суд.

Сообщается, что во время судебного процесса прокурор требовал приговорить экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука, который считается одним из создателей организации, к 17 годам колонии, а остальных — к сроку от 12 до 15 лет колонии строгого режима.

Их обвиняли по статьям 210 («Создание и участие в организованном преступном сообществе»), 158 («Кража»), 162 («Разбой»), 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Однако суд решил, что они непричастны к преступлениям.

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      Илона Палей
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