Оправдательный приговор четверым членам ЧВК «ЕНОТ» обжаловали

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор четверым членам межрегиональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ»). Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, апелляция поступила в суд 6 июня и была зарегистрирована в установленном порядке. Ее рассмотрит 2-й западный окружной военный суд.
Сообщается, что во время судебного процесса прокурор требовал приговорить экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука, который считается одним из создателей организации, к 17 годам колонии, а остальных — к сроку от 12 до 15 лет колонии строгого режима.
Их обвиняли по статьям 210 («Создание и участие в организованном преступном сообществе»), 158 («Кража»), 162 («Разбой»), 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Однако суд решил, что они непричастны к преступлениям.