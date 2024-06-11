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11:39, 11 июня 2024Культура

Орбакайте ответила недоброжелателям и сравнила их с грязью

Певица Орбакайте ответила недоброжелателям, что у нее все хорошо в жизни

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская певица Кристина Орбакайте вышла на связь и ответила своим недоброжелателям. Видеообращение артистка опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница назвала повышенный интерес к ней «нездоровым». По словам Орбакайте, у нее все хорошо и она продолжает усердно работать. «Ну, а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать, что у меня все зашибись. У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда. На грязь, которая мне встречается, у меня давно иммунитет, и она ко мне не прилипает», — сказала артистка.

Певица подчеркнула, что ей всегда «было, есть и будет что спеть и сказать своей благодарной публике». Она также пожелала всем «мира и добра».

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил выступление Орбакайте в Монако. По мнению медиаменеджера, провальным концерт исполнительницы стал из-за неподготовленной площадки.

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      Варвара Кошечкина
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