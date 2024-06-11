Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:41, 11 июня 2024Бывший СССР

Парламент Армении рассмотрит проект об отставке правительства

В парламенте Армении 17 июня рассмотрят проект об отставке правительства

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В парламенте Армении рассмотрят проект об отставке правительства. Распоряжение опубликовано на сайте законодательного органа.

Отмечается, что по инициативе депутатов Национального собрания было решено созвать внеочередную сессию 17 июня.

Ранее лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал граждан Армении собраться на массовые четырехдневные акции протеста 10 июня. При этом он отметил, что в списке требований оппозиции остается отставка кабмина республики.

4 июня протестующие участники движения «Тавуш во имя родины» сковали себя цепью перед офисом уполномоченного по правам человека Армении. Они добиваются отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нас ждут огромные перемены». Какие впечатления остались у военкоров от встречи с министром обороны Белоусовым?

      Назначен новый командующий силами беспилотных систем ВСУ

      Российскому вратарю «Флориды» предрекли включение в Зал славы НХЛ

      Парламент Армении рассмотрит проект об отставке правительства

      Небензя заявил о вопросах у России к резолюции США по сделке о перемирии в Газе

      Учительница завалила подарками 10-летнего ученика и занялась с ним сексом

      Зеленский прибыл с визитом в Германию

      Движение ХАМАС отреагировало на резолюцию СБ ООН по Газе

      В мужской сперме обнаружили микропластик

      Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше