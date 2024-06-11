Парламент Армении рассмотрит проект об отставке правительства

В парламенте Армении 17 июня рассмотрят проект об отставке правительства

В парламенте Армении рассмотрят проект об отставке правительства. Распоряжение опубликовано на сайте законодательного органа.

Отмечается, что по инициативе депутатов Национального собрания было решено созвать внеочередную сессию 17 июня.

Ранее лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал граждан Армении собраться на массовые четырехдневные акции протеста 10 июня. При этом он отметил, что в списке требований оппозиции остается отставка кабмина республики.

4 июня протестующие участники движения «Тавуш во имя родины» сковали себя цепью перед офисом уполномоченного по правам человека Армении. Они добиваются отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.