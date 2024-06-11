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09:16, 11 июня 2024Спорт

Пас россиянина помог «Флориде» укрепить лидерство в финальной серии Кубка Стэнли

Пас Тарасенко помог «Флориде» разгромить «Эдмонтон» в матче финала Кубка Стэнли

Фото: Jim Rassol / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Флорида Пантерс» обыграл «Эдмонтон Ойлерс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Результаты приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась с разгромным счетом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нико Миккола, Аарон Экблад и Эван Родригес, оформивший дубль. За «Эдмонтон» отличился Маттиас Экхольм.

Укрепить лидерство в финальной серии «Флориде» также помогли россияне — нападающий Владимир Тарасенко и голкипер Сергей Бобровский. Форвард отметился результативным пасом, а вратарь отразил 18 бросков из 19 и был признан третьей звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч состоится в Эдмонтоне в ночь на 14 июня.

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      Дарья Коршунова
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