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01:07, 11 июня 2024Мир

Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

CNN: присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена в первый день

Фото: Hannah Beier / Reuters

Заседание жюри присяжных не вынесло вердикт по делу Хантера Байдена в первый день слушаний. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласование вердикта началось 10 июня в суде в штате Делавэр. До того присяжные около недели наблюдали за прениями сторон.

Спустя час после начала обсуждения судья отпустил присяжных. К тому моменту они не вынесли вердикт. Рассмотрение продолжится 11 июня в 9:00 по местному времени (16:00 по мск).

Ранее сына американского лидера уличили в отправке своим наркодилерам фото кокаина. Спецагент ФБР, который занимался расследованием дела, нашел соответствующие сообщения в его телефоне.

В мае сообщалось, что Хантер Байден подал апелляции с требованием снять с него федеральное обвинение в хранении оружия.

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      Евгений Силаев
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