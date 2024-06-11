Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

CNN: присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена в первый день

Заседание жюри присяжных не вынесло вердикт по делу Хантера Байдена в первый день слушаний. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласование вердикта началось 10 июня в суде в штате Делавэр. До того присяжные около недели наблюдали за прениями сторон.

Спустя час после начала обсуждения судья отпустил присяжных. К тому моменту они не вынесли вердикт. Рассмотрение продолжится 11 июня в 9:00 по местному времени (16:00 по мск).

Ранее сына американского лидера уличили в отправке своим наркодилерам фото кокаина. Спецагент ФБР, который занимался расследованием дела, нашел соответствующие сообщения в его телефоне.

В мае сообщалось, что Хантер Байден подал апелляции с требованием снять с него федеральное обвинение в хранении оружия.