Путин объяснил снижение товарооборота с Турцией

Путин: снижение товарооборота с Турцией объясняется корректировкой цен на товары

Снижение товарооборота с Турцией вызвано корректировкой цен на товары. Такое объяснение в рамках встречи с главой МИД республики Хаканом Фиданом дал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства выразил надежду, что ситуация исправится в ближайшее время.

«За прошлый год, точнее за прошлый год у нас хороший был рост, а в начале этого года у нас произошло некоторое снижение уровня товарооборота, но мы относим это, прежде всего за счет корректировки цен на основные наши товары экспорта и импорта. Надеюсь, что нам удастся эту ситуацию поправить в ближайшее время, и все будет развиваться, даже как и в прошлом году», — заявил он.

Также во время беседы с Фиданом Путин заявил об удовлетворении от развития отношений России и Турции и добавил, что в июле встретится с Эрдоганом в Астане.

С начала марта возникла проблема с платежными переводами между Россией в Турцией и сохраняется не первый месяц. Посол РФ в исламской республике Алексей Ерхов рассказал, что часть переводов между странами проходит, однако большое количество транзакций тормозится из-за риска местных компаний и банков попасть под вторичные санкции западных стран.

Представитель государственного банка Ziraat в Анкаре 10 июня заявил, что кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, и определенные трудности с проведением транзакций до сих пор присутствуют. По его словам, сторонам не удается добиться какого-либо прогресса в решении этой проблемы.