Путин указал на отсутствие вины России в отмене зерновой сделки

Путин: не наша вина в том, что зерновая сделка, к сожалению, не была продлена

Вины России в отмене зерновой сделки нет. На это указал российский президент Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщает РИА Новости.

Глава государства также почеркнул роль турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в зерновой сделке. «Президент Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении так называемой зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена», — сказал он.

Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер и его украинский коллега Рустем Умеров на встрече обсудили меры для возобновления зерновой сделки.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года, предупредив об этом Турцию, ООН и Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.