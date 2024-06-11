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20:58, 11 июня 2024Мир

Путин указал на отсутствие вины России в отмене зерновой сделки

Путин: не наша вина в том, что зерновая сделка, к сожалению, не была продлена

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вины России в отмене зерновой сделки нет. На это указал российский президент Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщает РИА Новости.

Глава государства также почеркнул роль турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в зерновой сделке. «Президент Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении так называемой зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена», — сказал он.

Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер и его украинский коллега Рустем Умеров на встрече обсудили меры для возобновления зерновой сделки.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года, предупредив об этом Турцию, ООН и Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

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      Семен Александров
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