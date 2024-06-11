Раскрыта выгода Парижа от поставок истребителей Mirage на Украину

Аналитик: Парижу выгодно, чтобы истребители Mirage сгорели в украинской степи

Франция планировала к 2029 году снять с вооружения передаваемые Киеву истребители Mirage 2000-5 после их замены на Rafale, поэтому властям выгодно, чтобы списываемые самолеты сгорели в украинской степи. Об этом рассказал французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр в беседе с ТАСС.

«Дешевле обойдется наблюдать, как они горят в украинской степи», — отметил де Латтр.

Истребитель Mirage 2000-5, развивающий скорость до 2 чисел Маха, может нести под крыльями как большой запас топлива в дополнительных баках, так и ракеты MICA.

Также эксперт подчеркнул, что передача Украине пяти истребителей Mirage 2000-5 не изменит ход специальной военной операции (СВО).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что передаст Украине многоцелевые истребители Mirage («Мираж») 2000-5. Он отметил, что точное количество самолетов, которые поступят в ВСУ, пока не определено. Также не объявлена дата поставки.