Россия поможет таджикам выучить русский язык

«Просвещение»: в Таджикистан отправят 275 тысяч учебников по русскому языку

В Таджикистан отправят несколько сотен тысяч учебников по русскому языку. Об этом сообщили в издательстве «Просвещение», передает РИА Новости.

«Один из последних проектов, который мы реализуем совместно с Министерством просвещения [России], — создание для Республики Таджикистан адаптированных учебников по русскому языку, причем как для русскоговорящих школ, так и для школ с таджикским языком обучения», — заявили в издательстве.

В «Просвещении» уточнили, что тираж, который Москва направит Душанбе, составит почти 275 тысяч экземпляров. В издательстве отметили большой интерес к российским учебникам за рубежом, а также выразили готовность реализовать аналогичные проекты для любой имеющей соответствующий запрос страны.

6 июня стало известно о возбуждении на Украине уголовного дела против помощника президента России Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова. Поводом для этого стал написанный ими учебник по истории, в котором, по версии Службы безопасности Украины (СБУ), были «полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украинской государственности».

Позднее Мединский заявил, что с удовольствием бы отправил всем сотрудникам СБУ написанный им с Торкуновым учебник истории. По его словам, новость о возбуждении против него уголовного дела на Украине он воспринял с большим воодушевлением.