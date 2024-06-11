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18:29, 11 июня 2024Забота о себе

Россиян предупредили о симптомах «малой чумы»

Инфекционист Елена Мескина назвала боль в животе симптомом туляремии

Фото: Unsplash

Туляремия, которую иногда называют «малой чумой», — это заболевание, которое может быть опасно для жизни, предупредила инфекционист Елена Мескина. В беседе с изданием NEWS.ru она перечислила основные симптомы этого заболевания.

Мескина сказала, что при туляремии могут воспаляться лимфатические узлы, развиваться лихорадка и сильно болеть живот. Если не обратиться к врачу вовремя, может появиться даже нагноение в лимфоузле, а в некоторых ситуациях может даже потребоваться помощь хирурга.

Также доктор назвала боль в суставах одним из возможных признаков развития заболевания. Кроме того, по ее словам, у пациента может подниматься температура, появляются тошнота, рвота, кашель и сыпь.

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      Вера Владзиевская
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