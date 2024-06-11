Россиян предупредили о симптомах «малой чумы»

Инфекционист Елена Мескина назвала боль в животе симптомом туляремии

Туляремия, которую иногда называют «малой чумой», — это заболевание, которое может быть опасно для жизни, предупредила инфекционист Елена Мескина. В беседе с изданием NEWS.ru она перечислила основные симптомы этого заболевания.

Мескина сказала, что при туляремии могут воспаляться лимфатические узлы, развиваться лихорадка и сильно болеть живот. Если не обратиться к врачу вовремя, может появиться даже нагноение в лимфоузле, а в некоторых ситуациях может даже потребоваться помощь хирурга.

Также доктор назвала боль в суставах одним из возможных признаков развития заболевания. Кроме того, по ее словам, у пациента может подниматься температура, появляются тошнота, рвота, кашель и сыпь.

Ранее инфекционист Маргарита Провоторова подсказала способы поддержать иммунитет. По ее словам, для крепкого здоровья важно своевременно лечить любые очаги хронической инфекции: кариес, синусит, тонзиллит, пиелонефрит.