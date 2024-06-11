Россиянин выловил из реки 10-килограммового сома

Рыбак из Оренбурга выловил из реки Самара 10-килограммового сома

Житель Оренбуржья Александр Кирьянов выловил из реки 10-килограммовую рыбу. Соответствующий пост во Вконтакте появился в группе «Рыбалка в Оренбурге и области».

Россиянин рассказал, что смог вытащить большого сома из реки Самара. На размещенных кадрах видно, как рыбак, стоя у берега, держит в руках массивную рыбу. При этом Кирьянов уточнил, что поймал ее на живца.

«И его не поймешь, когда он клюнет. Из семи дней три дня только клюет, все остальные впустую», — рассказал он.

Ранее в июне в России впервые в неволе вылупились мальки редкой рыбы. Речь шла о золотой краснохвостой азиатской ароване. Из 20 особей, впервые в стране появившихся на свет в неволе, выжили всего три.