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16:44, 11 июня 2024Ценности

Россиянок призвали носить туфли с цветами в стиле 2000-х

Стилист Алеко Надирян назвал туфли с цветами трендом лета 2024 года

Кадр: Telegram-канал A L E K Ó

Звездный стилист Алеко Надирян назвал трендовую обувь на лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 121,6 тысячи подписчиков.

Специалист призвал россиянок носить туфли с цветами в стиле 2000-х. «А на случай, если у вас есть открытые босоножки и не хочется покупать новую пару, воспользуйтесь лайфхаком: просто закрепите флористичную заколку на перемычку», — посоветовал он.

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Свои слова Надирян проиллюстрировал фотографиями инфлюэнсеров, которые примерили упомянутые изделия, сочетая их с юбками макси и платьями разной длины.

Ранее в июне Нюша показала тапки за 70 тысяч рублей. 33-летняя исполнительница разместила снимок, на котором продемонстрировала резиновые тапки темно-коричневого цвета бренда Loewe за 790 долларов.

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      Екатерина Ештокина
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