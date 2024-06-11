Российские солдаты уничтожили спрятавшихся под Leopard бойцов ВСУ

Российский FPV-дрон уничтожил спрятавшихся под Leopard бойцов ВСУ в Запорожье

Российские солдаты с помощью FPV-дрона уничтожили в Запорожской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), спрятавшихся под сгоревшим танком Leopard. Об этом оператор беспилотников группировки войск «Днепр» с позывным Молот, его слова приводит ТАСС.

«Не ожидал увидеть: группа противника заходила, и выходили постоянно на дорогу, поджидали, пока прилетят "птички" со сбросами к ним, и начинали их расстреливать. Просто на дороге, очень неожиданно было», — рассказал Молот.

Он отметил, что после ликвидации одного бойца его сослуживцы перестали высовываться.

Ранее оператор российского беспилотника сбил украинский тяжелый ударный дрон «Вампир», предотвратив попытку ВСУ нанести удар по позициям России. Военнослужащий моментально сориентировался в ситуации и пошел на таран объекта противника.