Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:42, 11 июня 2024Бывший СССР

Российские солдаты уничтожили спрятавшихся под Leopard бойцов ВСУ

Российский FPV-дрон уничтожил спрятавшихся под Leopard бойцов ВСУ в Запорожье

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские солдаты с помощью FPV-дрона уничтожили в Запорожской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), спрятавшихся под сгоревшим танком Leopard. Об этом оператор беспилотников группировки войск «Днепр» с позывным Молот, его слова приводит ТАСС.

«Не ожидал увидеть: группа противника заходила, и выходили постоянно на дорогу, поджидали, пока прилетят "птички" со сбросами к ним, и начинали их расстреливать. Просто на дороге, очень неожиданно было», — рассказал Молот.

Он отметил, что после ликвидации одного бойца его сослуживцы перестали высовываться.

Ранее оператор российского беспилотника сбил украинский тяжелый ударный дрон «Вампир», предотвратив попытку ВСУ нанести удар по позициям России. Военнослужащий моментально сориентировался в ситуации и пошел на таран объекта противника.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили поставки вооружений «Азову». Почему администрация Байдена сняла многолетний запрет?

      Финляндия запросила разъяснения ситуации с российским самолетом

      Российские солдаты уничтожили спрятавшихся под Leopard бойцов ВСУ

      В Москве показали работающего на нестандартных частотах «Воробья»

      Украинский пленный рассказал о «мини-котлах» на харьковском направлении

      Российские штурмовики продвинулись в сторону села Константиновка под Угледаром

      В Южной Корее заявили о случайном вторжении солдат КНДР

      Роспатент согласился аннулировать патент судившегося с Apple изобретателя

      Назван средний чек трат на выпускной в 2024 году

      Дибров рассказал о перенесенном инсульте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше