Российскую олимпийскую чемпионку госпитализировали с подозрением на инсульт

Олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали с подозрением на инсульт

Олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Об этом сообщает ТАСС.

Член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова подтвердила, что бывшая спортсменка попала в больницу. «Ничего страшного, завтра она выписывается. Было подозрение на инсульт, но все нормально», — заявила она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Мастеркову госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Отмечалось, что в нейрохирургическом отделении ей должны были провести обследование из-за опухоли в голове.

Мастеркова — двукратная олимпийская чемпионка 1996 года на дистанциях 800 и 1500 метров. Также в ее активе золотые медали чемпионата мира-1999 и чемпионата Европы-1998 на дистанции 1500 метров.