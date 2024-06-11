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15:10, 11 июня 2024Спорт

Российскую олимпийскую чемпионку госпитализировали с подозрением на инсульт

Олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали с подозрением на инсульт

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Об этом сообщает ТАСС.

Член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова подтвердила, что бывшая спортсменка попала в больницу. «Ничего страшного, завтра она выписывается. Было подозрение на инсульт, но все нормально», — заявила она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Мастеркову госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Отмечалось, что в нейрохирургическом отделении ей должны были провести обследование из-за опухоли в голове.

Мастеркова — двукратная олимпийская чемпионка 1996 года на дистанциях 800 и 1500 метров. Также в ее активе золотые медали чемпионата мира-1999 и чемпионата Европы-1998 на дистанции 1500 метров.

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      Дарья Коршунова
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