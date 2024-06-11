Российскую журналистку осудили из-за заявления военкома о нападении на него

В Красноярске журналистке вынесли приговор за применение насилия к военкому

В Красноярске журналистку издание «НГС24 — новости Красноярска» Евгению Шелковникову обвинили в применении насилия к военкому. Об этом сообщает данное издание.

По его данным, 22 сентября 2022 года журналисты «НГС24» в военкомате Советского и Центрального районов брали комментарии у граждан об объявлении в России мобилизации. В зал вышел 60-летний военком Виктор Нечипоренко в камуфляже и попросил, чтобы журналистка ушла с ним за турникет. Он схватил ее и выбил телефон из рук. Девушка пыталась снять происходящее на камеру.

Военком позвал еще нескольких сотрудников, и они окружили девушку. Нечипоренко требовал не выпускать журналистку, вызвать полицию и Рогвардию, а затем написал заявление на Шелковникову, обвинив ее в нападении. Корреспондентка зафиксировала побои и предоставила их в суд, но он проигнорировал это и признал ее виновной по статье 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Девушку приговорили к трем годам принудительных работ.

Главный редактор «НГС24» назвал происходящее вопиющим фактом воспрепятствования журналистской деятельности.