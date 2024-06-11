Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:02, 11 июня 2024Путешествия

Шенгенская виза подорожала

Шенгенская виза подорожала на 12 процентов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Шенгенская виза подорожала на 12 процентов с 11 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Так, стоимость въездного документа составит 90 евро (8,6 тысячи рублей) для взрослого и 45 евро (4,3 тысячи рублей) для ребенка в возрасте от 6 до 12 лет. С заявителей до 6 лет визовый сбор не ведется.

Об изменениях стало известно в мае. Тогда в посольстве Франции в России уточнили, что условия выдачи шенгенских виз определяются Шенгенским визовым кодексом, а не каждым государством в отдельности, и что эти правила применяются единым образом.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ установила причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

      В России назвали выгодное отличие БРИКС от других международных организаций

      Красный Ferrari певицы Шер продали на аукционе за 50,5 миллиона рублей

      Эксперты подсчитали количество не боящихся увольнения россиян

      Бывшего коммунальщика Минобороны России посадили на девять лет за коррупцию

      Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов рублей. Что может грозить ему за неуплату?

      В России предложили ввести компенсацию за незаконное задержание

      Переехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о заработках

      Стали известны подробности о выплатах семьям в рамках налоговых изменений

      В Госдуме посоветовали экстренно госпитализировать актрису Троянову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше