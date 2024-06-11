Шенгенская виза подорожала на 12 процентов

Шенгенская виза подорожала на 12 процентов с 11 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Так, стоимость въездного документа составит 90 евро (8,6 тысячи рублей) для взрослого и 45 евро (4,3 тысячи рублей) для ребенка в возрасте от 6 до 12 лет. С заявителей до 6 лет визовый сбор не ведется.

Об изменениях стало известно в мае. Тогда в посольстве Франции в России уточнили, что условия выдачи шенгенских виз определяются Шенгенским визовым кодексом, а не каждым государством в отдельности, и что эти правила применяются единым образом.