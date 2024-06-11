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19:26, 11 июня 2024Экономика

Собираемый в России китайский кроссовер подорожал на 360 тысяч рублей

Autonews: собираемый в Калининграде BAIC X55 подорожал на 360 тысяч рублей

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Кроссовер BAIC X55, который собирается на калининградском заводе «Автотор», с момента старта продаж в России подорожал на 360 тысяч рублей. Об этом сообщает Autonews.

Автомобиль китайского бренда поступил на российский рынок в сентябре 2023 года. Городской среднеразмерный кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 177 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач. В прошлом году стоимость машины в модификации Comfort начиналась от 2,755 миллиона, а в комплектации Elite — от 2,99 миллиона рублей.

В апреле 2024 года автомобиль дополнили возможностью включать подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя. На текущий момент стоимость машин начинается от 2,97 миллиона и 3,35 миллиона рублей соответственно.

Зимой 2024 года в сети появилось видео, в котором владелица BAIC U5 Plus рассказала о постоянных поломках нового автомобиля. У седана поочередно отказывали то камера кругового обзора, то ABS, то аудиосистема. А после в придачу лопнуло лобовое стекло. В компании поспешили заявить, что неисправность ABS устранили, а системы мультимедиа русифицировали.

До начала боевых действий на Украине в 2022 году «Автотор» выпускал модели BMW, Kia и Hyundai. Их сборку пришлось остановить из-за санкций и ухода западных брендов с рынка. С прошлого года компания перешла на сотрудничество с такими китайскими брендами, как Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton. В начале 2024-го завод представил собственный бренд, под которым будут выпускаться легковые коммерческие автомобили (LCV).

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      Вячеслав Агапов
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