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21:52, 11 июня 2024Мир

США испугались экономического превосходства БРИКС

Политолог Сакс: США в панике из-за экономического превосходства БРИКС

Фото: Wu Hong / Reuters

Американский политолог и экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс рассказал, что Вашингтон пугает развитие БРИКС и его превосходство над США и их союзниками. Об этом он заявил интервью YouTube-каналу Judge Napolitano — Judging Freedom.

«Экономика БРИКС больше, чем у США и их союзников. И вот, к чему я постоянно возвращаюсь. В Вашингтоне, конечно, своего рода паника, достигающая уровня невротического состояния тревоги», — отметил эксперт.

По его словам, Соединенные Штаты обеспокоены тем, что раньше они добивались всего, чего хотели, по щелчку пальцев, а теперь лишились такой возможности и оказываются в изоляции даже по таким вопросам, как война между Израилем и ХАМАС.

4 июня глава МИД Турции Фидан отметил, что Анкара хотела бы присоединиться к БРИКС. Он добавил, что обсудит этот вопрос с министрами иностранных дел стран, входящих в объединение, на встрече в России.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва приветствует интерес Турции к БРИКС и будет поддерживать страну в стремлении решать общие задачи.

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      Марина Совина
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