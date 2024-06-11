США направили ВМС для слежки за российскими кораблями

CBS: США направили ВМС для слежки за направляющимися на Кубу кораблями России

США направили военно-морские силы (ВМС) для слежки за группой кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, направляющейся в порт Гаваны. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Вашингтон не рассматривает предстоящий визит российских кораблей в кубинский порт как угрозу, однако «американские корабли были направлены для слежки за русскими».

За российской подводной лодкой «Казань» в составе флотилии США направили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Следить за остальной частью российского отряда будут еще один эсминец американских ВМС и корабль береговой охраны.

Ранее сообщалось, что на Кубе, расположенной в 180 километрах от США, ожидается прибытие флотилии российских кораблей, в которую входят фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань». Позже стало известно, что «Адмирал Горшков», способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», прибыл на остров.