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12:39, 11 июня 2024Экономика

Стали известны подробности о выплатах семьям в рамках налоговых изменений

Возврат налогов семьям в РФ пообещали не учитывать при назначении других пособий

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Семейная налоговая выплата, предусмотренная предложенными Минфином изменениями законодательства, не будет учитываться при назначении других пособий, которые рассчитываются с учетом комплексной оценки нуждаемости. Подробности запланированного решения со ссылкой на первого замминистра труда и социальной защиты России Ольгу Баталину приводит ТАСС.

«Получение семейной налоговой выплаты не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством», — сказала она, уточнив, что таким образом удастся избежать конфликта между разными мерами.

Указанную выплату с 2026 года планируется сделать доступной работающим россиянам с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Выплаченный ими налог будет пересчитываться по ставке шесть процентов, а разницу с базовой ставкой в 13 процентов начнут возвращать таким гражданам.

Ввести практику «налогового кешбека» планируется вместе с запуском ряда других изменений, в том числе пятиступенчатой системы ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, которая, по словам статс-секретаря — замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, отвечает многолетнему запросу россиян. Установление ее максимума на уровне 22 процентов он назвал сбалансированным решением.

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