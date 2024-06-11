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15:21, 11 июня 2024Ценности

Стилист Рогов назвал косынки поверх кепок модными летом 2024 года

Стилист Александр Рогов посоветовал носить летом косынки поверх кепок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стилист Александр Рогов назвал модный тренд на лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 164 тысячи подписчиков.

По словам эксперта, в текущем сезоне модной стала косынка, завязанная поверх кепки. «Модная заметка. Носите кепки с косынками! Выглядит свежо и очень круто!» — посоветовал он.

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Свои слова Рогов проиллюстрировал снимками с образами инфлюэнсеров, которые сочетали упомянутые изделия с бомберами, топами, спортивными костюмами и классическими пиджаками.

Ранее были раскрыты траты россиян на организацию свадеб в 2024 году. По словам экспертов, цены на проведение церемоний в России снизились. Они выяснили, что средняя стоимость на услуги организатора, тамады, аниматора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена, повара и покупку колец составила 109,3 тысячи рублей, что на четыре процента меньше, чем весной прошлого года.

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      Екатерина Ештокина
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