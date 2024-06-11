Стилист Рогов назвал косынки поверх кепок модными летом 2024 года

Стилист Александр Рогов посоветовал носить летом косынки поверх кепок

Стилист Александр Рогов назвал модный тренд на лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 164 тысячи подписчиков.

По словам эксперта, в текущем сезоне модной стала косынка, завязанная поверх кепки. «Модная заметка. Носите кепки с косынками! Выглядит свежо и очень круто!» — посоветовал он.

Свои слова Рогов проиллюстрировал снимками с образами инфлюэнсеров, которые сочетали упомянутые изделия с бомберами, топами, спортивными костюмами и классическими пиджаками.

Ранее были раскрыты траты россиян на организацию свадеб в 2024 году. По словам экспертов, цены на проведение церемоний в России снизились. Они выяснили, что средняя стоимость на услуги организатора, тамады, аниматора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена, повара и покупку колец составила 109,3 тысячи рублей, что на четыре процента меньше, чем весной прошлого года.